Tapasbar spezial: Essen und Musik zum Zuhören | Simon Kempston – Singer/Songwriter aus Schottland

Ein einzigartiges Talent aus Schottland erwartet die Gäste in der Tapasbar der Alten Seegrasspinnerei: Simon Kempston wird Lieder in einem wunderbar vertraulichen Setting vortragen, die Gedanken anstoßen und aufrüttelnd sind. Sein Gitarrenspiel und Gesang macht ihn zu einem der „besten Sänger und Liedermacher Schottlands“, so der „Sunday Herald“. Auch der BBC lobt den Schotten mit den Worten: „wunderschöne Melodien, unendlich talentiert“. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete schottische Gerichte. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen! Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.