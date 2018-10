Tapaskneipe auf Reisen: Norwegen

Vortrag Dipl.-Geographin Simone Ackermann: Zentralnorwegen - urtümlich, ursprünglich & unterschätzt. Ab 19 Uhr: norwegisches Essen, Musik und Bildershow

Ein Land voller Kontraste! Dieser Bildervortrag der Dipl.-Geographin Simone Ackermann führt von urigen Bergdörfern mitten in die Hauptstadt und von den höchsten Bergen bis zu den tiefsten Fjorden. Wir tauchen ein in eine Welt, in der Traditionen wie Käseherstellung und Gebirgsschäfe-rei bis heute gelebt werden. Im Geiste folgen wir den Rentierhirten ins Fjell und erfahren wie die-se traumhaften Landschaften entstanden sind. In den Dörfern folgen wir den Spuren längst ver-gangener Zeiten, besuchen Stabkirchen und sehen urige, bis heute bewohnte Blockhäuser. Kurz: dieser Bildervortrag führt von der durch die unermesslichen Kräfte der Natur geformten Land-schaft bis nach Oslo, die lebendige Metropole Norwegens. Tauchen Sie ein in die faszinierende nordische Welt und genießen Sie mit uns die landestypische Musik sowie die norwegische Küche! Informationen zu der entsprechenden Studienreise finden sich unter: www.geoprojektreisen.de.