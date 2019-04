Tapetenwechsel bei Volkswagen

Alles neu macht der Mai! Volkswagen Automobile Stuttgart präsentiert am 11. Mai von 10:30-16:00 Uhr an ihrem Standort in Degerloch offiziell ihre neu gestalteten Räumlichkeiten.

Nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen erstrahlt der Kundenbereich nun in neuem Glanz. Nicht nur ein neuer Boden sondern auch ein völlig neues, modernes Möbelkonzept lässt den Standort erstrahlen. „Die ersten Reaktionen unserer Kunden waren durchweg positiv“, erzählt Hartmut Veyhl, Serviceleiter in Degerloch. „Der Showroom aber auch der Servicebereich sind kaum wieder zu erkennen. Auch unsere Mitarbeiter sind sehr stolz auf das, was wir hier geschafft haben. Jetzt möchten wir unsere Räume natürlich auch den Degerlochern offiziell präsentieren!“

Mit der Premiere des neuen T-Cross erwartet die Besucher ein weiteres Highlight. „Der neue T-Cross erweitert als vielseitiges, praktisches und flexibles Fahrzeug die SUV-Familie von Volkswagen.“ Erklärt Marijo Pospis, Verkaufsleiter in Degerloch. „Das eigenständige Design, der wandelbare Innenraum und die reichhaltige Ausstattung machen ihn zu einem attraktiven Vertreter des Kleinwagen-Segments.“ Selbstverständlich kann das neue Modell an dem Tag auf Herz und Nieren bei einer Probefahrt getestet werden. Sein Wunschmodell kann der Kunde übrigens ab sofort auch am neuen Volkswagen Konfigurator von allen Seiten bewundern.

Aber auch abseits von Premieren erwartet die Besucher beim „Tapetenwechsel“ einiges. Unter dem Motto „Wir Degerlocher für Degerloch“ bewirten die Mitarbeiter des Autohauses. Die Besucher dürfen sich auf einen zünftigen Weißwurst-Frühschoppen und leckere Grillspezialitäten freuen. Beim Einkauf wird darauf geachtet, den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. Der gesamte Erlös geht an den Degerlocher Verein „Frühstück für Kinder e.V.“. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Stuttgarter Duo „LIO`N SCAR“. Ein buntes Angebot für Kinder rundet das Programm ab.

T-Cross NEFZ Kraftstoffverbrauch, l/100 km: kombiniert 4,9; CO₂-Emission kombiniert, g/km: 112-111; Effizienzklasse: B