Tapetenwechsel - Ein Liederabend über Hildegard Knef

Sie brauchte Tapetenwechsel, wollte am Montag mal Sonntag haben und war zu müde, um schlafen zu gehen.

Obwohl sie nicht daran glaubte, eine Dame zu werden, träumte sie vom Bal Paré. Und auch wenn es von nun an bergab ging, war es doch schön, denn so oder so ist das Leben!

Elke Wollmann und Béatrice Kahl, die so wunderbar Lieder und Geschichten von starken, widersprüchlichen, verletzlichen, großen Künstlerinnen erzählen können, widmen ihren dritten Liederabend der berühmten "Sünderin" mit dem geschenkten Gaul: HILDEGARD KNEF. Deutschlands letzte große Diva war Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin, Malerin. Eine Jahrhundertfrau!

Elke Wollmann, ebenfalls Schauspielerin und Sängerin, taucht ein in das Leben der Knef, liest Texte, singt und erzählt aus ihrem Leben. Emotional, eindringlich und leidenschaftlich! Gemeinsam mit der Jazzpianistin Béatrice Kahl entstehen ganz neue, persönliche Interpretationen der Knef-Songs, die das Publikum auf sehr besondere Weise berühren. Das Duo Wollmann/Kahl begibt sich auf eine Spurensuche und zeichnet im neuen Programm "Tapetenwechsel" das musikalische Porträt einer modernen Frau, für die es wahrlich rote Rosen regnen soll!