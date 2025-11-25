Tara-Louise Wittwer geht im Herbst mit ihrem neuen Buch „Nemesis' Töchter“ auf Tour – Ein feministisches Plädoyer für die Anerkennung weiblicher Wut, Geschichte und Zusammenhalt.

Es ist Zeit, weibliche Wut sichtbar zu machen. In „Nemesis' Töchter“ nimmt die SPIEGEL-Bestseller-Autorin ihre Leser*innen mit auf eine Reise durch 3000 Jahre Geschichte – auf der Suche nach den Wurzeln von Female Rage und dem, was passiert, wenn Frauen sich gegenseitig stärken.

Tara erzählt von Frauen, die Widerstand geleistet haben, von den stillen Heldinnen der Geschichte, von vergessenen Kämpferinnen und unbeugsamen Stimmen – von der Antike bis heute. Mit ihrem typischen Mix aus klarem Blick, fundierter Recherche und klugem Humor entlarvt sie patriarchale Narrative, die Frauen kleinhalten sollen – und stellt ihnen Geschichten der Solidarität und Selbstermächtigung entgegen.

Auf der Bühne teilt Tara-Louise Wittwer ihre persönlichen Gedanken und öffnet einen Raum für Austausch, Reflexion und Empowerment. Wer Tara kennt, weiß: Es wird ehrlich und direkt.

Ein Abend für alle, die weibliche Wut nicht länger unterdrücken, sondern verstehen, teilen und in Veränderung wandeln wollen.