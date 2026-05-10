Nach vier ausverkauften Tourneen geht TARA-LOUISE WITTWER 2026 mit "Alpha Maus" erneut auf große Live-Tour. Diese führt die Bestseller-Autorin am 5. Oktober nach Stuttgart ins Theaterhaus.

Die Show ist eine Mischung aus Lesung, Storytelling und humorvoller Gesellschaftsanalyse. Wer TARA-LOUISE WITTWER kennt, weiß: Es wird direkt, ungeschönt und auch lustig. Ausgehend von ihren drei SPIEGEL-Bestsellern „Dramaqueen“, „Sorry, aber …“ und „Nemesis’ Töchter“ führt Tara durch die Kernthemen ihrer Arbeit: Wie wir über Frauen sprechen. Warum wir uns so oft entschuldigen. Und wie wir lernen können, genau das nicht mehr zu tun. Mit scharfem Blick und Humor entlarvt die Kulturwissenschaftlerin gesellschaftliche Narrative, die wir viel zu lange hingenommen haben. In "Alpha Maus" lässt TARA-LOUISE WITTWER ihre Bücher, eigene Erlebnisse und Community-Stories zusammenfließen. Sie spricht über weibliche Wut, über Solidarität und darüber, wie wir uns selbst mehr Raum geben können. Ein Abend voller Empowerment und witziger Anekdoten – für alle, die schon einmal als „zu empfindlich“, „zu laut“ oder „zu viel“ bezeichnet wurden. Für alle Alpha Mäuse.