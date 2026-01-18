TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026

LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart

Nach einer gefeierten Tour im Sommer 2025 geht TARJA im Februar 2026 ein letztes Mal mit ihrer Best-of-Show auf die Bühne: LIVING THE DREAM – THE HITS TOUR 2026. TARJA feiert die größten Songs ihrer Karriere – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern.

Die Ausnahmesängerin präsentiert dabei ihr aktuelles Best-of-Album in einem epischen Live-Set, das ihre musikalische Reise eindrucksvoll zusammenfasst. Noch einmal erleben Fans die Magie dieser besonderen Songauswahl – bevor TARJA in eine neue kreative Phase aufbricht. Verpasst nicht die Gelegenheit, Teil dieses emotionalen Finales zu sein.

Ein Abend. Eine Stimme. Ein Vermächtnis.

Info

lka.png
LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026 - 2026-02-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026 - 2026-02-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026 - 2026-02-13 20:00:00 Outlook iCalendar - TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026 - 2026-02-13 20:00:00 ical

Tags