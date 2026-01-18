TARJA – Living The Dream – The Hits Tour 2026

Nach einer gefeierten Tour im Sommer 2025 geht TARJA im Februar 2026 ein letztes Mal mit ihrer Best-of-Show auf die Bühne: LIVING THE DREAM – THE HITS TOUR 2026. TARJA feiert die größten Songs ihrer Karriere – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern.

Die Ausnahmesängerin präsentiert dabei ihr aktuelles Best-of-Album in einem epischen Live-Set, das ihre musikalische Reise eindrucksvoll zusammenfasst. Noch einmal erleben Fans die Magie dieser besonderen Songauswahl – bevor TARJA in eine neue kreative Phase aufbricht. Verpasst nicht die Gelegenheit, Teil dieses emotionalen Finales zu sein.

Ein Abend. Eine Stimme. Ein Vermächtnis.