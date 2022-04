Claudius Kamp (Blockflöten, Fagottinstrumente), Charlotte Schwenke (Diskant- und Baßgambe), Johannes Rake (Cembalo, Orgel und Claviorganum).

Mit dem Konzertprogramm "So jung und doch so alt" beweist das junge Barockensemble TARS, dass die Musik des Barocks vielfältig, spannend und voller überraschender Momente ist. Bei ihrem Konzert in der Stiftskirche Sunnisheim präsentieren die drei Künstlerinnen und Künstler ein musikalischen Kaleidoskop aus verschiedenen barocken Kompositionsstilen.

Kartenbestellung unter 06221/522-1325 oder kulturstiftung@rhein-neckar-kreis.de