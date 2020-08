Tartaros: Beck, Bebelaar, Janke

Christoph Beck – tenorsax, bassclarinet

Patrick Bebelaar – piano

Bodek Janke – drums, tabla

Verwurzelt in der europäischen Jazztradition erschaffen Christoph Beck, Patrick Bebelaar und Bodek Janke Klanggemälde von Wucht und Kraft, die den Zuhörer mitreißen und sich respektlos über Genregrenzen hinwegsetzen. Ob die drei sich damit wohl einen sicheren Platz in der Verdammnis erspielen wollen oder gar dieser zu entkommen versuchen?

In der griechischen Mythologie steht der Tartaros für den tiefsten und unwirschesten Teil des Hades. In diesen dunkelsten Abgrund verbannte Zeus Opponenten, Kritiker und Rivalen. Ein Kerker von Qual und Leid für das Böse, ein Gefängnis für die Titanen, ein Ort, an dem gerichtet wird und Gottlosen göttliche Strafe widerfährt.

Dieses mythische Reich bietet dem Trio um den Stuttgarter Saxofonisten und Bandleader Christoph Beck Inspiration, um ihre virtuosen Improvisationen, unvorhersehbaren Wendungen und mitreißenden Grooves zu entfalten. Flirrende, wilde und melancholische Collagen entstehen aus dem Freiraum den die Kompositionen Becks bieten.

Christop Beck gehört zu den herausragenden jungen Saxofonisten, er begeisterte im Sommer 2018 auf der Bastion als Mitglied des Slavko Benić Orkestr. Der wunderbare Pianist, Komponist und Arrangeur Patrick Bebelaar ist ein gern gesehener Gast in der Bastion. Bodek Janke gilt als einer der wichtigsten jungen Perkussionisten Europas.