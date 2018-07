Tartuffe oder Der Betrüger

Frau Pernelle, Orgons Mutter, bewundert ebenso wie ihr Sohn den Betrüger Tartuffe, der sich als besonders frommer Mann ausgibt. Orgon befolgt seine Ratschläge und beschließt sogar, seine Tochter Mariane mit Tartuffe zu verheiraten, obwohl sie mit Valère verlobt ist. Mariane ist unglücklich über die Entscheidung ihres Vaters, wehrt sich aber nicht direkt. Sie überlässt die Initiative, das zu verhindern Ihrer Dienerin und Ihren Angehörigen.

Tartuffe ist ein Intrigant und Heuchler. Als der Sohn seinem Vater Orgon versucht, dies zu erklären, enterbt er ihn und vermacht sein Vermögen Tartuffe. Durch einen geschickten Schachzug entlarvt Elmire, die Stiefmutter Marianes, die Absichten Tartuffes und Orgon will ihn aus dem Haus werfen. Der widerum erklärt, dass nun er der Hausbesitzer sei. Orgon fällt zudem ein, dass er wichtige Papiere eines Freundes, der geflüchtet ist, Tartuffe übergeben hat. Dieser hat die Papiere jedoch schon an den König weitergegeben, der nun wiederum Orgon verhaften will. Frau Pernell, Orgons Mutter glaubt das alles nicht. Erst als ein Gerichtsvollzieher kommt und erklärt, dass sie bis morgen Früh das Haus verlassen müssen, erkennt sie die Lage. Die Familie plant ihre Flucht. Als Tartuffe mit einem Polizisten kommt, werfen sie ihm seine Vergehen vor. Tartuffe weist den Polizisten an, alle zu verhaften. Zu aller Überraschung verhaftet der Polizist aber Tartuffe, da er schon lange als Betrüger bekannt ist.