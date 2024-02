Taschenlampenabend

Die Stadtbibliothek ist an diesem Abend zur Langen Nacht der Bibliothek von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Ab 17:00 Uhr wird es dunkel! Nur die Taschenlampen oder Stirnlampen, die mitgebracht werden müssen, dürfen aufflackern und Lichtkegel an die Wände, Regale und Scheiben werfen. Und so lässt es sich wunderbar unheimlich und ungewöhnlich Medien in der Stadtbibliothek ausleihen.

Mit den Bee-Bots darf auch wieder fleißig programmiert werden.

Des Weiteren wird es eine Station mit Lichtmalerei geben. Bei der Lichtmalerei wird im Dunkeln mit Lichtquellen gezeichnet und experimentiert. Wer einen USB-Stick mitbringt, kann dann auch die eigenen Bilder mit nach Hause nehmen.