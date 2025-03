Die Stadtbibliothek ist an diesem Abend zur Bundesweiten Langen Nacht der Bibliothek von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Ab 17:00 Uhr wird es dunkel! Nur die Taschenlampen oder Stirnlampen, die mitgebracht werden müssen, dürfen aufflackern und Lichtkegel an die Wände, Regale und Scheiben werfen. Und so lässt es sich wunderbar unheimlich und ungewöhnlich Medien in der Stadtbibliothek ausleihen.