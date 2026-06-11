You Are Spring!

Die in Chicago geborene und heute in New York lebende Schriftstellerin und Musikerin Tasha entführt auf ihrem vierten Album You Are Spring! aus einem tristen Winter in eine Welt voller Wärme, Farben und neuem Leben. Zarte Melodien und poetische Bilder erzählen von Leichtigkeit nach dem Leiden, vom Aufatmen und von der Sehnsucht nach Berührung.

Aufgenommen und produziert in Los Angeles gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Gregory Uhlmann, folgt You Are Spring! auf das 2024 erschienene Album All This and So Much More. Dieses entstand kurz nach Tashas Mitwirkung am Tony-Award-prämierten Broadway-Musical Illinoise.

Ein Abend mit feinen, persönlichen Songs, poetischem Storytelling und Tashas ganz eigener musikalischer Perspektive.