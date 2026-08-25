Wie gut schmeckt Lebensmittelrettung? Kommt vorbei und findet es heraus! Gemeinsam mit Foodsharing laden wir Euch zu einem besonderen Frühstück ein.

Freut Euch auf ein reichhaltiges Buffet mit geretteten Lebensmitteln – nachhaltig, vielfältig und richtig lecker. Es wird an nichts fehlen!

Im Anschluss zeigen wir den preisgekrönten Dokumentarfilm „Taste the Waste“ und geben in einer kurzen Präsentation spannende Einblicke in das Thema Lebensmittelverschwendung und die Arbeit von Foodsharing.

Außerdem könnt Ihr haltbare gerettete Lebensmittel kostenlos mit nach Hause nehmen und so selbst einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.

Das Frühstück ist kostenlos. Wir freuen uns über einen freiwilligen Energieausgleich (Spende). Der Erlös kommt dem Gleis 1 zugute.

Gemeinsam genießen, Lebensmittel retten und Nachhaltigkeit erleben – wir freuen uns auf Euch!