Tasteninstrumente & Gesang

Eine kindgerechte Instrumenteninformation zu den Themen TASTENINSTRUMENTE und GESANG

Am Samstag, 07. März 2026, 10.00 Uhr, lädt die Städtische Jugendmusikschule Göppingen alle interessierten Vor- und Grundschulkinder im Alter ab etwa fünf Jahren zu einer kurzweiligen Information über das interessante Gebiet der Tasteninstrumente und das Unterrichtsfach Gesang ein. Die Veranstaltung - Dauer ca. 45 Minuten - findet im Unterrichtsgebäude „Haus Illig“, Friedrich-Ebert-Straße 2, statt.

Fachlehrkräfte der Jugendmusikschule stellen die Instrumente Klavier, Jazzpiano und Keyboard, sowie den Gesangsunterricht in kurzweiliger Form praxisnah und kindgerecht vor. Eltern und Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.jms.goeppingen.de sowie beim Sekretariat der Städtischen Jugendmusikschule Göppingen (Tel. 07161 / 650 410 -11 oder -12