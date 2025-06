Taster & Messaround

„Blues tanzen“ – damit ist nicht der Engtanz gemeint, bei dem man als Teenager*in zu beliebiger langsamer Musik steifbeinig mit dem Gegenüber auf Tuchfühlung ging.

Wenn wir „Blues tanzen“, bewegen wir uns variationsreich und entspannt zu emotionsstarker Musik – im Paar oder solo. Am liebsten tanzen wir natürlich zu Bluesmusik in all ihren Facetten – von sanft bis rockig, von melancholisch bis energiegeladen. Aber auch zu Jazz, Soul und anderen Musikstilen passen die typischen Bluesmoves. Hauptsache, die Musik groovt!

Beim All-level-Taster (Schnupperstunde) ab 19 Uhr grooven wir uns gemeinsam ein und ihr lernt einige Schritte und Moves.