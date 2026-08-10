Erleben Sie bei "Tasting the Future – KI am Gaumen" eine außergewöhnliche Wein- und Sektprobe inklusive einer hochwertigen Feinkost-Platte der Metzgerei Geiger, im Rahmen des Heilbronner Weindorfs.

Freuen Sie sich auf einen genussvollen und zugleich innovativen Abend, an dem traditionelle Weinkompetenz auf moderne künstliche Intelligenz trifft.

Weinexpertin Carolin Bordon von der Genossenschaftskellerei Heilbronn führt Sie durch eine exklusive Verkostung mit sechs ausgewählten Wein- und Sektproben. Dabei entdecken Sie die faszinierende Verbindung von Geschmack, Sensorik und digitaler Innovation. Unterstützt wird sie von Vinolin, einer KI-gestützten Weinplattform, die individuelle Weinempfehlungen auf Basis persönlicher Vorlieben, passender Speisen und verschiedener Anlässe erstellt.

Live-Duell: Sommelier gegen KI

Im Mittelpunkt des Abends steht ein spannendes Duell: Wer empfiehlt den besseren Wein – der Mensch oder die künstliche Intelligenz?Carolin Bordon tritt gegen den KI-Sommelier Vinolin an. Gemeinsam präsentieren sie unterschiedliche Weinempfehlungen, die vom Publikum verkostet und bewertet werden. Am Ende entscheiden die Gäste selbst, wer mit seiner Empfehlung die Nase vorn hat.

Was ist Vinolin?

Vinolin ist eine innovative KI-Weinplattform, die:

individuelle Weinempfehlungen passend zu Speisen und Anlässen erstellt,

persönliche Geschmacksvorlieben berücksichtigt,

die Weinauswahl durch moderne Datenanalyse unterstützt,

neue Wege des digitalen Genusserlebnisses eröffnet.

Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Abend voller Genuss, spannender Erkenntnisse und überraschender Geschmackserlebnisse. „Tasting the Future – KI am Gaumen“ verbindet Weintradition, moderne Technologie und interaktive Unterhaltung zu einem einzigartigen Event auf dem Heilbronner Weindorf.

Das Heilbronner Weindorf findet von 10. bis 19. September auf dem Heilbronner Marktplatz statt.