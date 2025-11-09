Tasty Biscuits Duo Mimikry

Wenn es um Visual Comedy made in Germany & France geht, kommt man um diese beiden Herren nicht vorbei.

Elias Elastisch (D) und Nicolas Rocher (FR) sind zwei Großmeister der Visual Comedy par excellence und zeigen in ihrer neuen Show „Tasty Biscuits“, wo die Messlatte zur Zeit hängt! „Tasty Biscuits“ sind knackige Kurzgeschichten, wie eine Keksdose voller geschmacklicher Überraschungen. Satire, Witz und der pure Rhythmus treffen auf Innovation, schwarzen Humor und Gesellschaftskritik. Ein herrlich abwechslungsreiches Programm, in dem jede Nummer für sich steht: ob die entfachte Emanzipation einer Zaubererassistentin, Superman beim Zahnarzt, ein postmodernes Puppenspiel oder die ungeschminkte Realität der Unterhaltungsbranche. Keiner bleibt verschont! „Tasty Biscuits“ ist Zwerchfell-Muskeltraining und auserlesene Kurzgeschichten, die lang nach der Show hängenbleiben.