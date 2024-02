Tatort Rottenburg (Teil 1)

Rottenburg in Crime & Die Wahrheit ist auch nur eine Erfindung

Heinrich Demsky ermittelt in Rottenburg. Beide Fälle schaffen es kompakt an einem Wochenende auf die TaT-Bühne. Für alle Tatort und Krimi-Fans ein erzählerischer Ausflug durch das Städtchen.

Teil 1

Rottenburg in crime! – Heinrich Demsky ermittelt: Die DNA-Spur eines rätselhaften Falles führt vom Parkhaus Museum zum römischen Lapidarium, am Diözesanmuseum vorbei, wird am Bahnhofs-WC sichergestellt und endet…vor dem Theater am Torbogen. Ein verdächtiges Theater, das gar nicht am Torbogen steht! Ein beschauliches schwäbisches Städtchen zeigt sein wahres Gesicht – abgründig, heimtückisch, verräterisch… und die Polizei ist immer zu spät! Ein einsamer Wolf, hart aber herzlich, sucht nach der Wahrheit.

Dauer: 60 Minuten

Alter: ab 10 Jahre

Von und mit: Michael Miensopust