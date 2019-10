Im Freilichtmuseum in Hechingen-Stein findet das große Römerfest statt. Uschi Lämmle hat sich unter die kostümierten Römer, Kelten und Alamannen gemischt – sie bietet Führungen durch die „Villa Rustica“ an. Doch was als farbenfrohes, fröhliches Spektakel begann, entwickelt sich plötzlich zu blutigem Ernst: Beim Schaukampf gegen die Römer kommt der Fürst der Alamannen ums Leben. Ein Unfall? Daran hat Uschi ihre Zweifel. Aber sie hat nur das eine Wochenende Zeit, um herauszufinden, was ein Römerschatz, ein Falke aus Westen und die antike Fluchtafel mit dem Ableben des Darstellers zu tun haben. Dabei nimmt sie keine Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit und gerät bei ihren Nachforschungen immer tiefer in die mysteriösen Geschehnisse hinein …

Wer sich spannenden Lesestoff mit regionalem Bezug wünscht, ist im Wirtshaus zum Trödler an der richtigen Adresse: Das Publikum darf sich auf eine Krimilesung mit Livemusik freuen. „Tatort Villa Rustica“ heißt der Schwabenkrimi, aus dem Autorin Isabel Holocher-Knosp vorliest. Ihre treuen Fans kennen Protagonistin Uschi schon aus „Tatort Hohenzollern“. Auch „Die ALB-Detektive – Gefahrenzone Bikepark“ entstammt der Feder der Albstädter Grundschullehrerin.