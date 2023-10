Tatortspuren: Das fast perfekte Verbrechen

Was bringt einen Menschen dazu, jemanden zu töten? Tragen Gerichtsmedizinerinnen immer hohe Schuhe an einem Tatort? Warum lügen Zeugen? Und wie kommt man als Autorin auf die Idee, über Kriminalfälle zu schreiben? Freuen Sie sich am 17. November 2023 auf einen Abend voller Ermittlungen zwischen Wahrheit und Fiktion.

Im Jahr 2017 begann alles mit einer internen Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte am Zollernalb Klinikum. Die leitende Gerichtsmedizinerin aus Lausanne-Genf, Prof. Dr. Silke Grabherr nahm das gesamte Team mit in die Welt des Verbrechens und erläuterte modernste Methoden gerichtsmedizinischer Untersuchungen. Das Publikum war begeistert und somit entstand die Idee, eine Veranstaltung außerhalb der Klinik zu organisieren. 2018 – Tatortspuren: ein voller Erfolg. Das ausverkaufte Thalia-Theater sowie die durchweg positive Resonanz ließ das Projekt aufblühen. Bis Corona auch dieser Veranstaltungsreihe einen Strich durch die Rechnung machte. Nun geht es wieder los. Die neue Ausgabe der Tatortspuren mit dem Titel „Das fast perfekte Verbrechen“ steht in den Startlöchern. Mit neuem Konzept und spannenden Persönlichkeiten führt Saskia Naumann, Fernsehmoderatorin, durch einen Abend mit fundiertem Wissen, Passagen zum Grübeln und dem Extra-Kick True Crime.

Die Gäste – ein Mix aus Medizin, Kriminalarbeit und True Crime

Prof. Dr. Silke Grabherr leitet die Gerichtsmedizin in Lausanne-Genf und arbeitet täglich mit Opfern von Gewalttaten. Wie sie mit dem Anblick der oftmals schweren Verbrechen umgeht und welche von ihr entwickelte Methode weltweit hilft Verbrechen aufzulösen, wird unter anderem Thema des Abends sein.

Axel Petermann war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2014 Tatortanalytiker (Profiler) und Kriminalkommissar bei der Bremer Polizei. Er hat in mehr als 1000 Fällen gewaltsamen Todes ermittelt und leitete die Dienststelle „Operative Fallanalyse“. Zudem fungiert er seit Jahren als Berater der Kultserie "TATORT" und zählt zu den Spiegel Bestseller-Autoren.

Neu im Gäste-Team ist Romy Hausmann. Die Wahlschwäbin und Buchautorin vervollständigt das Trio. In ihrem neuen Buch „True Crime“ stellt sie den Beweis, dass Autoren nicht einmal annähernd so groteske Geschichten schreiben, wie das wahre Leben. Die Bestseller-Autorin und Podcasterin bringt ihre spannendsten Recherchen mit. „Ich weiß zwar inzwischen, wozu Menschen fähig sind, trotzdem versuche ich vor allem das Positive zu sehen.“ – Prof. Silke Grabherr, Gerichtsmedizinerin (Quelle: Tagesanzeiger 27.09.2021). „Kein Mensch ist von Natur aus ausschließlich böse, das Böse liegt immer in der Tat.“ (Quelle: Weser Kurier 08.06.2019). - Axel Petermann „Ich musste mich mit dem befassen, was der Fiktion vorausgeht – mit der Realität.“ – Romy Hausmann (Quelle: Hörbuch Hamburg 05.08.2022) Der Gewinn der Veranstaltung wird vollumfänglich an wohltätige Organisationen gespendet.