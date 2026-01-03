Seid dabei bei der Tattoo Convention in Göppingen, die am 14. und 15. Februar 2026 in der EWS Arena erneut stattfindet – das perfekte Event für alle Tattoo-Begeisterten und Kunstinteressierten!

Diese Veranstaltung ist der ideale Treffpunkt, um die faszinierende Welt der Körperkunst hautnah zu erleben. Lasst euch von talentierten Tattookünstlern inspirieren, die ihre beeindruckenden Werke präsentieren und euch die Möglichkeit bieten, euch direkt vor Ort ein individuelles Tattoo stechen zu lassen.

Die Tattoo Convention Göppingen bietet eine große Vielfalt an Tattoo-Stilen und Techniken – von klassischen, traditionellen Motiven bis hin zu modernen und kreativen Designs. Entdeckt die neuesten Trends der Tattoo-Szene und taucht ein in die Kunst und das Handwerk, das hinter jedem Tattoo steckt.

Neben den Tattoo-Sessions erwartet euch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das für erstklassige Unterhaltung sorgt. Freut euch auf spektakuläre Poledance-Vorführungen und weitere Live-Acts, die das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Diese Performances ergänzen die künstlerische Atmosphäre perfekt und tragen zu einer rundum inspirierenden Veranstaltung bei.

Ob ihr euch ein neues Tattoo stechen lassen möchtet oder einfach die einzigartige Tattoo-Szene erkunden wollt – dieses Event ist ein absolutes Highlight.

Öffnungszeiten:

Samstag: 11:00 – 21:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 18:00 Uhr