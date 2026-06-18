Tattoo Open Air Konzert

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K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen

Tattoo Open-Air Musikspektakel.

Die Stadtkapelle Nürtingen lädt im 175. Jubiläumsjahr wieder zu ihrem traditionellen Tattoo Open-Air Musikspektakel ein – einem musikalischen Sommerabend, der Jahr für Jahr begeistert. Vor der beeindruckenden Kulisse der Stadthalle K3N erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert, das die ganze Bandbreite moderner und sinfonischer Blasmusik vereint.

Freuen Sie sich auf klangvolle sinfonische Werke, mitreißende Rhythmen, bekannte Melodien und überraschende musikalische Momente. Gemeinsam mit befreundeten Ensembles und musikalischen Gästen gestaltet die Stadtkapelle Nürtingen ein Programm, das Emotionen weckt, Generationen verbindet und Blasmusik in all ihren Facetten erlebbar macht.

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Stadthalle Nürtingen
K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen
Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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