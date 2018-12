Die Tanztheatergruppe des Instituts für Sportwissenschaft zeigt im Sudhaus ihre neue Choreographie: Big City Life.

Großstadt - Nabel der Welt! Magnet für junge Leute, Ort der Sehnsucht, bunt, vielfältig, rast- und ruhelos. Ort der unbegrenzten Möglichkeiten, jeder ist frei, ungebunden, unverbindlich, fremd, allein, einsam unter vielen.

Hektik, Gestank, Verkehr, Gewalt, Lärm, Hitze und Kälte. Niemals ist es dunkel, niemals ist es still, nirgendwo findet man Ruhe! Staus auf Bahnsteigen und Straßen, Menschenmassen schieben sich durch die Fußgängerzonen, vorbei an Gauklern und Bettlern. Ein ständiges Kommen und Gehen. Ja nichts verpassen! Mittendrin sein im Rhythmus der Stadt. Was macht dieses Leben so erstrebenswert?

Dieser Faszination der Großstadt gehen wir in unserer neuen Choreographie tänzerisch nach. Sie sind eingeladen, mit den Tänzerinnen und Tänzern von Tatü und den tanzenden Jugendlichen der SSC-Tübingen sich vom Großstadtrhythmus einfangen zu lassen.

Choreographie: Ulrike Späth mit den Tänzerinnen und Tänzern von Tatü

Choreographie für die SSC-Jugendlichen: Leonie Maier