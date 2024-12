119. Tauben- und Geflügelmarkt

Am Samstag, 1. Februar 2025 findet der 119. Tauben- und Geflügel-markt in Mulfingen statt.

Die Besucher erwartet ein Krämermarkt und einfarbenfroher Festumzug. Der Markt ist einer der ersten Märkte im Jahr. Als Lichtmessmarkt wurde dieser ins Leben gerufen. Der Name verschwand, die Begeisterung ist geblieben. Kleintierfreunde sind in der Bachgasse an der richtigen Adresse. Hühner, Enten, Gänse, Hasen, Meerschweinchen und mehr gibt es dort zu sehenund zu kaufen.

Die Kleintierausstellung beginnt um 9.30 Uhr. Auskunft über diese Ausstellung gibt der Vorsitzende des Tauben- und Geflügelvereins Josef Beez, Tel. 07938/315.

Bei den Marktständen, die sich für den Krämermarkt angemeldet haben, kann man sich viele Wünsche erfüllen. Es ist sicherlich für Jede/n etwas dabei. Eine Bar in der Ortsmitte sorgt für Aufwärmung von innen und außen. Inder Bachgasse im Hof der Firma Schäffner-Zenkert findet eine Aufführung des Jagsttaler Figuren-Theaters statt.

Um 11.30 Uhr beginnt die Musikkapelle Klepsau mit einem Platzkonzert. Die Musikkapellen Buchenbach, Laibach, Klepsau, Spielmannszug Bad Mergentheim, Umpferpforzer Guggenmusiker und die Gerhiltsbrunner Guggen werden den Festzug mitgestalten.

Um 13.30 Uhr startet der farbenfrohe Festzug. Diesen, wie auch den Krämermarkt, eröffnen die Kanonen- und Böllerschützen vom Schützenverein Mulfingen. Anmelden kann man sich hierzu bei Herrn Josef Beez oder im Rathausbei Frau Yvonne Kochendörfer. Die Teilnehmer des Festumzugs rollen Dinge, die übers Jahr passiert sind, nochmals „auf“. Auch Themen vonder großen Politik bleiben sicher nicht außen vor. Nach dem Umzug ist ein gemütliches Beisammensein angesagt.

In der Stauseehalle steht unter anderem auch Unterhaltungsmusik auf dem Programm. Der Tauben- und Geflügelverein sorgt für das leibliche Wohl. Die Gewinnausgabe für die Lose ist von 10.30-12.30 Uhr in der Kulturscheune im UG (Eingang neben Himmelreich). Nach dem unterhaltsamen „Tag“, folgt die „lange Nacht“. Ein besonderes Highlight sind die „GRUMIS“; Unterfrankens erfolgreichste Partyband. Die sechs Profi-Musiker beeindrucken durch erstklassige Performance und eine Top-Live-Qualität mit Stimmungs- und Unterhaltungsmusik für Jung und Alt, von Tanzmusik bis hin zu Rock und Pop. In diesem Jahr steht der Abend unter dem Motto "Piraten und Seefahrer“. Verkleidung entsprechend dem Motto ist wie immer erwünscht und gerngesehen.

Auch die Täubchengarde wird dieses Jahr wieder unser Programmbereichern. Sie werden am Festumzug und in der Stauseehalle ihre Vorstellung zum Besten geben. Der Tauben- und Geflügelverein und die Gemeinde Mulfingen freuen sich auf viele Besucher.