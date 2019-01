Premiere 24.02.2019

TAUBEN schlägt eine Brücke vom Tier zum Mensch

– denn wie auch die Tauben als Schädling, als unruly creatures und Störer der urbanen Ordnung wahrgenommen werden, so treffen die Tiere im urbanen Raum gerne auch auf menschliche Außenseiter wie ältere Menschen, Obdachlose oder Punks. Wir nähern uns der Stadttaube (und dem Stadtmenschen) auf unterschiedlichen Ebenen: TAUBEN spielt in der Parallelwelt des Lästigen und der Ausgestoßenen. Startpunkt der Produktion von BolleLindenborn in Kooperation mit Stadtlücken e.V. ist die Kirche St. Maria. Ein Audiowalk führt über den Österreichischen Platz und einen Taubenschlag am Marienplatz zum Theater Rampe.

Eine Produktion von BolleLindenborn in Kooperation mit Stadtlücken e.V., St. Maria und Theater Rampe. Gefördert durch den Innovationsfonds des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie der LBBW-Stiftung.