Tauber Clean Up

bis

Wertheim 97877 Wertheim

Das Projekt Tauber Clean Up wird initiiert vom Kanuverleih Main Tauber und organisiert von Hizuna, einem Projekt des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Main-Spessart, zum Umgang mit Naturmaterialien.

Mit regionalen Partnern aus der Region (Freiwillige Feuerwehr, Hotellerie & Gastronomie, Anglervereine und viele private Helfer) säubern Freiwillige gemeinsam den Fluss von Gamburg bis Wertheim in vier Abschnitten. Sie leisten so einen Beitrag zum Gewässer-, Landschafts- und Naturschutz.

Die Aktion findet im Rahmen des World Clean Up Days am 20. September statt.

Info

Wertheim 97877 Wertheim
Dies & Das
bis
Google Kalender - Tauber Clean Up - 2025-09-20 08:40:00 Google Yahoo Kalender - Tauber Clean Up - 2025-09-20 08:40:00 Yahoo Outlook Kalender - Tauber Clean Up - 2025-09-20 08:40:00 Outlook iCalendar - Tauber Clean Up - 2025-09-20 08:40:00 ical

Tags