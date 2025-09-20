Das Projekt Tauber Clean Up wird initiiert vom Kanuverleih Main Tauber und organisiert von Hizuna, einem Projekt des Bund Naturschutz, Kreisgruppe Main-Spessart, zum Umgang mit Naturmaterialien.

Mit regionalen Partnern aus der Region (Freiwillige Feuerwehr, Hotellerie & Gastronomie, Anglervereine und viele private Helfer) säubern Freiwillige gemeinsam den Fluss von Gamburg bis Wertheim in vier Abschnitten. Sie leisten so einen Beitrag zum Gewässer-, Landschafts- und Naturschutz.

Die Aktion findet im Rahmen des World Clean Up Days am 20. September statt.