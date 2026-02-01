Tauberbischofsheim: Wald- und Stadt-Orientierungslauf beim 4Löwen-Pokal

In Tauberbischofsheim dreht sich das Wochenende vom 28. Februar bis 1. März 2026 um den Orientierungslauf.

Hier finden im Rahmen des 4Löwen-Pokals gleich mehrere Läufe statt: Am Samstag eine Mitteldistanz im Wald sowie ein Stadtsprint und die Sprintstaffel am Sonntag.

Was ist los in der Stadt?

Am Sonntag wird die malerische Altstadt von Tauberbischofsheim zum Schauplatz des Geschehens. Die Teilnehmer navigieren durch die Fußgängerzonen, Gassen und angrenzenden Wohngebiete, um die schnellste Route zwischen den Kontrollpunkten zu finden.

Hier gilt: Läufer haben keine Vorfahrt, die StVO muss beachtet werden und das Laufgebiet ist nicht gesperrt. Das bedeutet, dass Sie als Anwohner oder Besucher zwar auf die Teilnehmer treffen werden, das normale Leben in der Stadt jedoch weiterläuft.

Selbst ausprobieren?

Die Sprintläufe in der Stadt (Sonntag 9-11 Uhr, Anmeldung am Tauberstadion) eignen sich hervorragend für Einsteiger.

Die Umgebung ist überschaubarer als der Wald, und man lernt schnell, eine OL-Karte zu lesen. Es gibt sogenannte Rahmenkategorien (offene Klassen), die auch für Unerfahrene zugänglich sind.

Es ist eine tolle Gelegenheit, die eigene Orientierungsfähigkeit zu testen und versteckte Winkel in der Altstadt kennenzulernen.

Eine tolle Aktion für die ganze Familie!

Aktuelle Informationen zu den Wettbewerben und zur speziellen Einsteigerbahn finden Sie auf der offiziellen ol-endspurt.de Website.

Kontaktdaten für weitere Informationen: SC Königstein Ingo Horst 016097471767 Ingo.horst@web.de