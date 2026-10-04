Tauberbischofsheimer Krippenweg

Vom 1. Adventswochenende bis "Heilige Drei Könige" wird das Stadtzentrum durch eine Vielfalt an Krippen belebt, die in den Schaufenstern der Geschäfte ausgestellt werden.

Begeben Sie sich auf die Suche und entdecken Sie die Vielfalt der Krippen in der festlich geschmückten Innenstadt und betrachten Sie die Weihnachtsgeschichte neu. Jedes Jahr läuft der Krippenweg unter einem bestimmten Thema.

In diesem Jahr lautet das Motto "Weihnachten durch Kinderaugen entdecken - Die Magie der Krippen".

Ein besonderes Highlight ist die Krippenrallye, die zum Suchen einlädt. An verschiedenen Stationen sind Buchstaben versteckt. Mit dem richtigen Lösungwort und etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen. Die Gewinnkarten sind ab dem Start des Krippenweges in der Tourist-Info erhältlich.

Sie möchten zu den Krippen noch mehr erfahren? Gerne bieten wir individuell buchbare Krippenrundgänge an. Bei Interesse melden Sie sich bei der Tourist-Info.