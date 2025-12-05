Die "Tauberbischofsheimer Schlossweihnacht" lädt ein, sich am zweiten und dritten Adventswochenende auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Geöffnet ist das Hüttendorf freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Täglich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Programm 2025:

Sonntag, 14.12.2025 um 18 Uhr Schlossweihnachtkonzert mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres

Detaillierte Informationen zu den Tagen folgen!

Das Programm für 2026 wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben!