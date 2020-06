TauberKino: The Artist

Der gefeierte Hollywood Stummfilm-Star der 20er-Jahre, George Valentin, verliebt sich in Peppy Miller, eine Nachwuchsdarstellerin. Seine Karriere gerät allerdings durch die Entwicklung des Tonfilms, ins Stocken. Peppy hingegen gelingt zur selben Zeit der Durchbruch, in Hollywood. Eine Situation, die die junge Beziehung der beiden auf die Probe stellt. Der Schwarz-Weiß-Stummfilm »The Artist« wurde 2012 mit 5 Oscars, unter anderem in der Kategorie beste Filmmusik geehrt. Weitere Auszeichnungen wie der Golden Globe Award in der Kategorie "Bester Film - Komödie oder Musical" unterstreichen den Erfolg dieser international erfolgreichen Komödie.