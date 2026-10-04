Auch in diesem Jahr präsentiert die Musikakademie Schloss Weikersheim wieder ein stimmungsvolles Adventskonzert - in neuer Besetzung:

Mit dabei sind die Chöre des Gymnasiums Weikersheim und der Liederkranz 1841 Niederstetten/Liederkranz Reloaded unter Leitung von Edith Wolff und Elisabeth Walz sowie das Sinfonieorchester der Musikschule Hohenlohe unter Leitung von Oliver Hummel.

Ein Vergnügen für die ganze Familie und für alle großen und kleinen Nikoläuse.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.