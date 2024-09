Taubertäler Wandertage: Führungskultur rund um den Drillberg

Auch im Jahr 2024 veranstaltet die Würth Industrie Service im Rahmen der 17. Taubertäler Wandertage wieder die ca. 6 km lange Wanderung zum Drillberg mit Museumsbesuch.

Durch heimische Wälder führt Wanderführer Helmut Fischer die Gruppe über Stock und Stein auf den Drillberg mit herrlichem Blick auf Bad Mergentheim. Hier können die Teilnehmer/innen einen Blick hinter die Kulissen der Würth-Gruppe werfen, einem der größten Arbeitgeber der Region.

Zwei Führungen zu den Themen „Führungskultur rund um den Drillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ verbinden Mensch, Kultur sowie historische Entwicklung und legen den Schwerpunkt auf den Deutschen Orden. In einem Gang durch die mehr als 800-jährige Geschichte der Region um Bad Mergentheim mit ihrer Einbindung in die europäische Geschichte werden aus vielen Beispielen historischer Führungspraxis die Merkmale der jeweiligen Zeit deutlich. Am Nachmittag begibt sich die Wandergruppe zurück in die Stadt.

12.30 Uhr: Treffpunkt zur Wanderung am Marktplatz in Bad Mergentheim

12.30 – 13.45 Uhr: Wanderung zum Drillberg, Entfernung ca. 5 km (Wanderführer: Helmut Fischer)

13.45 – 15.00 Uhr: Begrüßung mit kurzer Vorstellung der Würth Gruppe sowie der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG und des C-Teile-Management-Systems bei Kaffee und Gebäck (Armin Rother)

15.00 – 16.15 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Führungskultur rund um den Trillberg –einst und jetzt“(Armin Rother)

oder Führung durch die Ausstellung „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ (Walter Hussy)

oder KANBAN LIVE - Besichtigung des modernsten Logistikzentrums für Industriebelieferung in Europa mit Besichtigung der Welt der WIS (Mitarbeiter der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG)

16.15 – 17.30 Uhr: Wanderung zurück nach Bad Mergentheim, Entfernung ca. 5 km

Den Teilnehmer entstehen keinerlei Kosten.