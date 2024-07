Taubertäler Weindorf im Kurpark

Regional erzeugte Lebensmittel aus ökologischem Landbau und Bioprodukte werden immer stärker nachgefragt.

Bereits seit 2016 ist Bad Mergentheim als „Nachhaltiges Reiseziel“ zertifiziert und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil des Tourismuskonzeptes.

In vielen Restaurants und Hotels kommen überwiegend regionale Produkte auf die Teller und ins Glas: „Bad Mergentheim ist stark, was die Verarbeitung von Produkten aus der Region wie Wild oder Grünkern angeht“, sagt die Nachhaltigkeitsbeauftragte Julia Krupka. Auch das Bier kommt aus der Region. Gäste genießen zudem abends den Wein aus Weinbergen, die sie vielleicht im Tagesverlauf erwandert haben. Die Taubertäler Weine sind weit über das Liebliche Taubertal hinaus bei Weinliebhabern bekannt und geschätzt. In diesem Jahr lädt die Kurverwaltung Bad Mergentheim wieder zum „Taubertäler Weindorf“ in den Kurpark ein, bei dem sich die zwei Anbaugebiete – Württemberg und Baden – mit ausgesuchten Weinen präsentieren. Alle Besucher haben am Freitag, 09. und Samstag, 10. August jeweils ab 15 Uhr im Kurpark die Gelegenheit, von den Weinanbietern Becksteiner Winzer eG, Weingärtner Markelsheim eG, Weingut Johann August Sack, Weingut Benz und Winzerhof Wille Qualitätsweine sowie Secco und Sekt zu kosten und zu genießen.

Gastronomisch begleitet wird das Taubertäler Weindorf mit passenden kulinarischen Angeboten. Für die richtige Stimmung sorgt an beiden Tagen das Kurensemble Bad Mergentheim und am Freitagabend ab 18 Uhr die Band „Famos“. Am Samstagabend unterhält dann die Band „Fun Music“ die Weindorf-Besucher.