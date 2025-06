Taubertäler Weindorf im Kurpark

Die Kurverwaltung Bad Mergentheim lädt herzlich zum „Taubertäler Weindorf“ im malerischen Kurpark ein.

Am Freitag, 08. und Samstag, 09. August jeweils ab 15 Uhr dürfen sich die Besucher auf eine exquisite Auswahl an Weinen aus den renommierten Anbaugebieten Württemberg und Baden freuen.

Die Vielfalt und Qualität der Weine aus dem Taubertal, wo rund 1100 Hektar Anbaufläche von leidenschaftlichen Winzern bewirtschaftet werden, wird von Kennern und Weinliebhabern gleichermaßen geschätzt. Weißweine wie Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling und Burgunder, sowie Rotweine wie Schwarzriesling, Spätburgunder und Dornfelder warten darauf, entdeckt zu werden. Besonders stolz sind die Winzer auf die einzigartige Rebsorte Tauberschwarz.

Neben den edlen Tropfen begleiten regionale Spezialitäten und kulinarische Köstlichkeiten das Fest, die den Genuss perfekt abrunden.

Die Kurverwaltung veranstaltet das Taubertäler Weindof im Kurpark, bei dem die Becksteiner Winzer eG, die Weingärtner Markelsheim eG, das Weingut Johann August Sack, Weingut Benz und der Winzerhof Willemit ausgesuchten Weinspezialitäten, prickelndem Secco und Winzersekten zum Probieren und Genießen einladen.

Für die richtige Stimmung sorgt an beiden Tagen das Kurensemble Bad Mergentheim und am Freitag ab 18:00 Uhr die Band "Uniques". Am Samstagabend unterhalten dann die Rossinis die Weindorf-Besucher.

Mit ihrer einzigartigen Unplugged-Performance hauchen The Uniques bekannten Rock- und Pop-Klassikern neues Leben ein - ganz ohne Schlagzeug und E-Gitarre. Die Band setzt auf einen Unplugged-Sound mit Akustikgitarre, Bass, Piano und Cajon, der alte und neue Songs in einem besonderen Licht erscheinen lässt. Ihr vielfältiges Repertoire reicht von längst vergessenen Perlen bis hin zu aktuellen Hits und bietet eine abwechslungsreiche Songauswahl, die Emotionen weckt und das Publikum fesselt. The Uniques - Einzigartig, wie es die Übersetzung des Bandnamens verspricht.

Die Rossinis revolutionieren die Musikszene in Franken und weit darüber hinaus. Denn hier verschmelzen Band, Bühne und Publikum zu einer Einheit. Die Rossinis spielen direkt im Publikum, die Musik wird hautnah erlebt. Mit ihrem unverwechselbaren Italo-Style, den einzigartigen Charakteren und einem Entertainment, das einfach Spaß macht, spielen sich die Rossinis innerhalb von Minuten in die Herzen (und die Beine) des Publikums, ob mit Italo, Latino, Deutsch, Rock`n`Roll, Party- oder Discomusik.

Inmitten der wundervollen Atmosphäre des Bad Mergentheimer Kurparks verspricht das Taubertäler Weindorf mit erlesenen Weinen sowie kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten ein Genusserlebnis für alle Sinne zu werden.