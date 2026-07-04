Taubertäler Weindorf im Kurpark

Die Kurverwaltung veranstaltet am Freitag, 7. und Samstag, 8. August das Taubertäler Weindof im Kurpark, bei dem die verschiedenen Weingärtner mit ausgesuchten Weinspezialitäten, prickelndem Secco und Winzersekten zum Probieren und Genießen einladen.

Jeweils ab 15 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine exquisite Auswahl an Weinen aus den renommierten Anbaugebieten Württemberg und Baden freuen.

Die Vielfalt und Qualität der Weine aus dem Taubertal, wo rund 1100 Hektar Anbaufläche von leidenschaftlichen Winzern bewirtschaftet werden, wird von Kennern und Weinliebhabern gleichermaßen geschätzt. Weißweine wie Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling und Burgunder, sowie Rotweine wie Schwarzriesling, Spätburgunder und Dornfelder warten darauf, entdeckt zu werden. Besonders stolz sind die Winzer auf die einzigartige Rebsorte Tauberschwarz.

Gastronomisch begleitet wird das Fest mit kulinarischen Angeboten und auch für die richtige Stimmung ist musikalisch gesorgt.

Inmitten der wundervollen Atmosphäre des Bad Mergentheimer Kurparks verspricht das Taubertäler Weindorf mit erlesenen Weinen sowie kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten ein Genusserlebnis für alle Sinne zu werden.

Das Veranstaltungsteam freut sich auf zahlreiche Besucher und ein paar unvergessliche Stunden in geselliger Runde.