× Erweitern Taubertäler Weindorf

Am 16. und 17. August präsentieren sich die zwei Anbaugebiete des Taubertals Württemberg und Baden mit ausgesuchten Weinen, Sekten und Seccos im Bad Mergentheimer Kurpark.

Ein zum Wein passendes kulinarisches Speisenangebot und ein musikalisches Programm umrahmen das Fest. In der wundervollen Atmosphäre des Kurparks hat man die Möglichkeit, die Weine zu kosten und zu genießen. Zudem bieten Gastronomen zum Wein passende kulinarische Genüsse an. Die Taubertäler Weine sind weit über das Liebliche Taubertal hinaus bei Weinliebhabern bekannt und geschätzt. Auch in diesem Jahr lädt daher die Kurverwaltung Bad Mergentheim wieder zum „Taubertäler Weindorf“ in den Kurpark ein, bei dem sich die zwei Anbaugebiete – Württemberg und Baden – mit ausgesuchten Weinen präsentieren. Alle Besucher haben am Freitag, 16. und Samstag, 17. August jeweils ab 15 Uhr im Kurpark Bad Mergentheim die Gelegenheit, aus allen zwei Weinbaugebieten Qualitätsweine sowie Secco und Sekt zu kosten und zu genießen.