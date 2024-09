"Taubertal 100" - Etappenziel Tauberbischofsheim bei 70 km

Der Taubertal 100 ist ein regelmäßig am ersten Oktoberwochenende stattfindender Ultramarathon, der überwiegend entlang des Taubertalradwegs verläuft.

Ausgangspunkt: Rothenburg o. d. T., Endziel: Gemünden

Tauberbischofsheim ist Etappenziel bei 70 km.

Hier von 10.30 bis 12 Uhr Platzkonzert am Marktplatz mit dem Spielmannszug, dem Volkstanzkreis und Kindermalaktion.

Weitere Infos: www.taubertal100.de

Der Taubertal 100 Ultra-Lauf findet jedes Jahr am ersten Wochenende im Oktober statt. Die Verknüpfung mit dem Feiertag "Tag der deutschen Einheit" bietet ein langes Wochenende, welches eine Reise nach Rothenburg und dem Taubertal gut möglich macht, gerade mit der Familie.

Die Laufstrecke entlang dem Taubertal ist leicht mit dem Auto auf der "Romantische Straße" zu begleiten. Alle Checkpoints sind anfahrbar.

Für Läufer die in Wertheim übernachten, wird das Reisegepäck separat von Rothenburg nach Wertheim und Gemünden transportiert. Das Reisegepäck ist morgens in Rothenburg bei der Startnummernausgabe im Hotel Rappen abzugeben.

Rücktransporte:

Es findet in Wertheim und Gemünden ein Bus-Rücktransport nach Rothenburg am Folgetag des Laufs statt sowie in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim am Ende des Laufs.

Weitertransport vom Ziel nach Wertheim

50 km-Läufer mit Ziel in Bad Mergentheim und 70 km- Läufer mit Ziel in TBB, können stündlich mit der Bahn nach Wertheim fahren.

Siegesfeier:

Am Samstag-Abend findet in der Burg von Wertheim die Siegesfeier statt. Es kann nach Karte bestellt werden, auch ohne Verzehr ist möglich.

Am Sonntag um 13:30 Uhr findet in Gemünden die Siegerehrung der 100 Meilen-Läufer statt, mit Mittagessen um 12 Uhr im Hotel Schäffer

Höhenprofil der 200km-Strecke:

Wie 100 Meilen-Strecke plus 40 km flach am Main entlang

Höhenprofil der 100 Meilen-Strecke:

In Summe 105 m Gefälle. Anstieg in Summe: 990 Hm, Abstieg in Summe: 1095 hm. Nach Wertheim verläuft die Strecke ziemlich flach am Main entlang. Nur der letzte Kilometer habt einen 80 Meter Höhenanstieg

Höhenprofil der 100 km-Strecke:

In Summe 205 m Gefälle. Anstieg in Summe: 570 Hm, Abstieg in Summe:775 hm

Höhenprofil der 70 km-Strecke:

In Summe 165 m Gefälle. Anstieg in Summe: 320 Hm, Abstieg in Summe: 485 hm

Höhenprofil der 50 km-Strecke:

In Summe 135 m Gefälle. Anstieg in Summe: 260 Hm, Abstieg in Summe: 395 hm

Auf den ersten 15 km erfolgen die meisten Streckenanstiege. Danach folgt bis km 80 der flachste Abschnitt. Von 80km bis 100km ist der abwechslungsreichste Streckenabschnitt, er hat die meisten An- und Abstiege zwischen km 85 u. 95. Die restlichen 61km bis Gemünden bringen am letzten Kilometer nochmal 80m Gesamtanstieg

Die 100 Meilen sind Bestenlistenfähig

Streckenvermessung: DLVHöhe Start: 344 m ü.M, Ziel: 241 m ü.M. somit Differenz: -103 m, entspricht der Vorgabe max. 1 Hm/kmLuftlinie Distanz Start Rothenburg zum Ziel Gemünden-Adelsberg:49,34 Meilen, somit kleiner 50% von der Gesamt-Laufstrecke.

Wettkampfbesprechung/Briefing

Die Wettkampfbesprechung erfolgt online über TeamsDie Besprechung findet immer am Montag vor dem Wettkampf statt

am 30.09.24 um 18 Uhr in Deutsch und um 19 Uhr in Englisch

Freitag:

Anfahrt, Übernachtung in Rothenburg oder Umgebung(Alternativen in Creglingen, Bad Mergentheim sind nur ca. 60 Min entfernt).

14 bis 21 Uhr: Check-In mit Startnummernausgabe

Ort: Rathaus Rothenburg, Marktplatz/Herrengasse, (Rathaus am Brunnen, 30 Meter rechts Eingang zum Gewölbekeller)