"Taubertal 100" - Punkt zu Punkt Lauf - Tauberbischofsheim bei 70 km

Programm für 2025:

Der Taubertal 100 ist ein regelmäßig am ersten Oktoberwochenende stattfindender Ultramarathon, dessen Strecke von Rothenburg bis nach Gemünden verläuft.

Ausgangspunkt: Rothenburg o. d. T.

Endziel: Gemünden

Tauberbischofsheim bei 70 km.

Der/die erste Läufer/in wird gegen 10.50 Uhr erwartet, der letzte Läufer gegen 16.30 Uhr.

Hier von 10.30 bis 12 Uhr Platzkonzert am Marktplatz mit dem Spielmannszug, dem Volkstanzkreis und Kindermalaktion.

Die Limit-Zeit für die 70 km Strecke Durchgangszeit in Tauberbischofsheim für alle Läufer beträgt 10,5 Stunden. Wer die 10,5 Stunden überschreitet, wird aus dem Rennen genommen.

Weitere Infos: www.taubertal100.de

Programm für 2026:

Safe the date! Detaillierte Informationen für 2026 werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben!

Beschreibung für 2025:

Der Taubertal 100 Ultra-Lauf findet jedes Jahr am ersten Wochenende im Oktober statt. Die Verknüpfung mit dem Feiertag "Tag der deutschen Einheit" bietet ein langes Wochenende, welches eine Reise nach Rothenburg und dem Taubertal gut möglich macht, gerade mit der Familie.

Die Laufstrecke entlang dem Taubertal ist leicht mit dem Auto auf der "Romantische Straße" zu begleiten. Alle Checkpoints sind anfahrbar.

Für Läufer die in Wertheim übernachten, wird das Reisegepäck separat von Rothenburg nach Wertheim und Gemünden transportiert. Das Reisegepäck ist morgens in Rothenburg bei der Startnummernausgabe im Hotel Rappen abzugeben.

Es gibt mehrere Ziele:

50 km, Bad Mergentheim

70 km, Tauberbischofsheim (Ziel und Verpflegungspunkt Rathausplatz)

100 km Wertheim

161 km Gemünden

200 km Zellingen mit Wendeschleife