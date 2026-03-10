"Taubertal 100" - Punkt zu Punkt Lauf - Tauberbischofsheim bei 70 km

Der "Taubertal 100" ist ein regelmäßig am ersten Oktoberwochenende stattfindender Ultramarathon, dessen Strecke von Rothenburg bis nach Gemünden verläuft.

Ausgangspunkt: Rothenburg o. d. T.

Endziel: Gemünden

Tauberbischofsheim bei 70 km.

Die erste Läuferin oder der erste Läufer wird gegen 10.50 Uhr erwartet, der letzte Läufer gegen 16.30 Uhr.

Hier von 10.30 bis 12 Uhr Platzkonzert am Marktplatz mit dem Musikverein Hochhausen und dem Volkstanzkreis.

Die Limit-Zeit für die 70 km Strecke Durchgangszeit in Tauberbischofsheim für alle Läufer beträgt 10,5 Stunden. Wer die 10,5 Stunden überschreitet, wird aus dem Rennen genommen.

Weitere Infos: www.taubertal100.de

Safe the date! Detaillierte Informationen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben!

Voranmeldung erforderlich unter anmeldung@taubertal100.de