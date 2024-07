Taubertal-Festival 2024

Das Taubertal-Festival ist ein viertägiges Musikfestival vor den Toren der historischen Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.

Während der mittlerweile vier Festivaltage finden sich täglich über 15.000 Besucher auf dem idyllischen Festivalgelände ein. Für das Festival werden sowohl Festivaltickets für alle Veranstaltungstage als auch Tickets für einzelne Tage verkauft.

Das Taubertal-Festival bedient ein breitgefächertes Repertoire moderner Unterhaltungsmusik, welches live auf derzeit drei Open-Air-Bühnen dargeboten wird. Musikalische Schwerpunkte sind dabei Rock, Pop, Hip Hop, Punk und Alternative. Höhepunkte der vergangenen Festivaljahre waren unter anderem: The Cure, P!NK, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Die Fantastischen Vier, SEEED, Billy Talent, The Prodigy, The National, Placebo, The Offspring, Biffy Clyro, Marteria und KIZ.