Taucht ein in die Welt der Zauberer und Hexen

Eröffnung der Ausstellung des Jugendclubs

Was gehört in eine Zeitkapsel für Menschen in 100 Jahren? Diese spannende Frage hat unser Jugendclub beantwortet – und natürlich darf Harry Potter nicht fehlen!

Beim Gestalten der Ausstellung wurden die Clubmitglieder zu echten Museumsprofis: Sie haben Texte geschrieben, eine Rallye entwickelt, ein „Magazini“ erstellt und überlegt, wie sie das alles präsentieren wollen.

Entdeckt auch die faszinierenden Zukunftsschätze der Mosaik-AG und lasst euch von den kreativen Zeitkapsel-Ideen überraschen!

Seid dabei bei der magischen Eröffnung! Der Jugendclub lädt alle Familien, Freund:innen und Neugierige ein! Erlebt spannende Zauberei, lauscht den jungen Ausstellungsmacher:innen und nascht leckere Kleinigkeiten.