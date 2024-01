Im Taumel des Zorns - Episode 2

Der Morgen bricht an, doch die Krankenhausapotheke bleibt geschlossen. Enno wird beauftragt, die Öffentlichkeit über die Situation in der Apotheke zu informieren. Wie kommuniziert man, was hier geschieht? So einfach ist die Sache nicht und dann platzt auch noch die Außenwelt herein: Das Krankenhaus braucht dringend Medikamente, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Dafür ist die Expertise von Merit und Cecilia nötig, aber die weigern sich zu helfen.

Neue Machtdynamiken bringen die Gruppe gewaltig durcheinander und die Nerven liegen blank. Der zunehmende Druck von außen stellt die Geduld aller auf die Probe. Ruhiges und strategisches Handeln ist nun wichtig, doch so langsam kommt der Hunger. Nicht nur Enno fällt es immer schwerer, unter diesen Bedingungen klare Gedanken zu fassen und über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Dauer: 90 Minuten

"Im Taumel des Zorns" erzählt eine Geschichte in 7 Episoden. Jede Episode führt die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Figur fort.