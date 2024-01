Im Taumel des Zorns - Episode 3

Je länger die Geiselnahme in der Apotheke andauert, desto fataler ist jetzt jeder kleine Fehler. Die Polizei stellt deutliche Forderungen: Holle soll Lebenszeichen der Geiseln senden. Eine Leichtsinnigkeit führt allerdings dazu, dass die Identität von Holle, Ove und Enno der Polizei bekannt wird. Ein Blick in Holles Vergangenheit zeigt, was hinter der scheinbar skrupellosen Geiselnehmerin steckt. Auch nach ihrer Krebsdiagnose versucht sie die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Doch in der Apotheke muss sie feststellen, dass es Dinge gibt, die sich nicht kontrollieren lassen. Als dann auch noch ein unerwarteter Anruf die krebskranke Holle aus der Bahn wirft, spielen die drei einen letzten Trumpf mit ordentlich Sprengkraft.

"Im Taumel des Zorns" erzählt eine Geschichte in 7 Episoden. Jede Episode führt die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Figur fort.