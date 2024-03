Im Taumel des Zorns - Episode 5

Merit hat lange genug geschwiegen. Nun erhebt die Geisel das Wort und lässt in einen unerwarteten Abgrund blicken: Merit weiß mehr, als sie bisher erahnen ließ und leuchtet die Motive aller anderen gründlich aus. Sie ist nicht nur in Ennos heimliche Dating-Abenteuer eingeweiht, auch ihre nächtliche Anwesenheit in der Apotheke ist kein Zufall.

Angesichts einer großen Enthüllung stellt sich die Frage: Wer hat hier eigentlich wen zur Geisel und wo laufen die Fäden tatsächlich zusammen? Klar wird, dass alle ihrer Verantwortung an der jetzigen Lage nicht mehr entkommen können.

Als dann die Polizei Enno und Ove ein verlockendes Angebot macht, müssen die beiden sich entscheiden: Gehen oder Bleiben? Doch Holle stellt sich ihnen in den Weg und muss dafür einen hohen Preis bezahlen.

Alle Episoden von "Im Taumel des Zorns" erzählen zusammen eine Geschichte.

Einführung 19:30 Uhr