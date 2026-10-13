Tauschbasar für Weihnachtsdeko & Cafe International

Bei unserem Tauschbasar für Weihnachtsschmuck geht es nicht um Kaufen und Verkaufen, es geht eigentlich auch gar nicht unbedingt um den direkten Tausch.

Bringt einfach Weihnachtsdekoration aller Art mit, die bei euch nicht mehr verwendet wird und nehmt euch statt dessen etwas mit, was euch mehr anspricht.

Durch Tauschen einander Freude bereiten!

Das monatliche Cafe International findet, ausnahmsweise eine Woche früher, zusammen mit dem Tauschbasar statt.