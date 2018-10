Gebracht werden darf alle funktionstüchtige, saubere Ware (außer Kleidung und Flüssigkeiten aller Art), die noch zur Weitergabe geeignet ist.

Warenannahme am Fr, 16. November, von 17 bis 19 Uhr und am Sa von 10 bis 13 Uhr. Warenausgabe Sa von 13.30 bis 15 Uhr. Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Jugendgemeinderat Fellbach und den Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Schmiden.