Tauschen, Trödeln, Restetrinken Vol. 5

2020 steht vor der Tür und wir alle sollten einiges im alten Jahrzehnt zurück lassen! Lassen Sie mit uns das Jahr ausklingen bei der fünften Auflage von „Tauschen, Trödeln, Restetrinken“. Ergattern Sie private Schätze der LTT- Mitarbeiter und -Freunde! Und Ihre eigenen ungeliebten Weihnachtsgeschenke finden bestimmt jemanden, der sie mag! Franziska Beyer bietet kleine Showeinlagen und begrüßt Special- Guests. Exklusiv versteigern wir Teile aus der Produktion „Forever 27“, die Sie im Anschluss an die Vorstellung am Abend direkt von der Bühne mit nach Hause nehmen können. Denn wir sagen an diesem Tag nach über fünf Jahren und 82 meist ausverkauften Vorstellungen: Tschüß „Forever 27“!