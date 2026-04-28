Theaterflohmarkt.

Es ist Sommer. Die beste Zeit, um Platz zu schaffen und sich wieder von einigen Dingen frei zu machen und nichts bietet dazu bessere Gelegenheit als unser beliebter Theaterflohmarkt „Tauschen, Trödeln, Restetrinken“.

Ergattern Sie private Schätze der LTT-Mitarbeiter*innen und -Freund*innen! Finden Sie glückliche Abnehmer*innen für die nicht geglückten Geschenke und ertauschen oder erfeilschen Sie Ihr neues Lieblingsstück! Ihre eigenen Überbleibsel (* inkl. Aperol mit und ohne) sind ebenfalls willkommen, um vielleicht eine*n neue*n Besitzer*in finden. First come, first serve!

Mit reichlich Trödelei, Special-Guests und Restebar lädt das LTT-Ensemble zu einem geselligen Nachmittag ein.