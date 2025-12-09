TauschRausch – Impro Comedy

Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken haben speziell für das Mauerwerk ein neues Impro-Comedy Format entwickelt. Seit 2013 wird dieser Abend im Mauerwerk vor ausverkauftem Haus gespielt.

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen:

Die alten Taucherflossen in einem Schlager? Das alte Miniatur-Segelschiff als Plattform für einen dramatischen Kampf mit einem Seeungeheuer? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität.

Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.